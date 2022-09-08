115 скверов, бульваров, детских площадок Липецкой области обновят в 2022 году

Фото из пресс-службы администрации Липецка Фото: соцсети

В Липецкой области активно преображают общественные пространства. За этот год в регионе благоустроят 115 мест, более 50 из которых выбрали липчане. Это делают благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Так,в селе Юсово Чаплыгинского района в сквере сделали детскую площадку. А в Данкове обновили бульвар влюбленных.

Также в Липецке преобразили сквер вблизи Есенинки благодаря активности жителей города. В Задонске сделали детскую площадку по изучению ПДД «Восточная». Находится автогородок рядом с гимназией «Новое поколение».

Как сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области, преображать регион продолжат и в 2023 году. Задонск, Лебедянь, Чаплыгин и Усмань получат гранты по 70 млн рублей.