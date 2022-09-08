Пьяный дебошир ударил полицейского в больнице под Липецком

Жителя Липецкой области судить мужчину за то, что он ударил полицейского. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В ночь на 5 июля 2022 года полицейские прибыли к частному дому в селе Тростное Становлянского района, что бы успокоить 46-летнего мужчину. Он был пьян. Правоохранители предупредили его об административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и предложили пройти медицинское освидетельствование. Дебоширу это не понравилось. В больнице он оскорбил сержанта и ударил его по руке.

Ранее он уже был судим за незаконное проникновение в жилище и побои. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, негодяй вину признал и активно сотрудничал со следствием. Полицейские за 2 месяца собрали нужные доказательства и направили дело в суд. Дебоширу грозит до 3 лет лишения свободы.