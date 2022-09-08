Предприниматель заплатит 20000 рублей штрафа за торговлю алкоголем у детского сада в Липецке Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке рядом с детским садом № 85 продавали алкоголь. Торговлю вели в магазине на Волгоградской улице, хотя рядом с дошкольным учреждением это делать запрещено.

На хозяина точки завели дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции». Бизнесмена оштрафовали на 20 000 рублей. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в суд также направили иск о запрете продажи спиртного в магазине.

Напомним, что полицейские задержали 24-летнего жителя Добринского района по подозрению в краже овцы. Он и его друг вывезли животное в соседнюю деревню. Приятель не знал, что овца краденная. На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.