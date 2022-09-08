В Липецке без холодной воды останутся более 10 улиц в пятницу 9 сентября

В пятницу, 9 сентября, в Липецке вновь отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Ануфриева, Басинского, Барабанщикова, Знаменского, Бахаева, Полунина.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц Меркулова, 18, 24; Мусоргского, 1-8, 10; Гагарина, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б; Качалова, 1-6, 8а, 10; Нестерова, 17, 17а, 17 ст. 1; переулок Попова 1, 3, 4/8, 5, 5а, 6, 6 ст. 1; бульвар Есенина, 1.

Как сообщили в пресс-службе регионального РВК-Липецк, воду подвезут к дому №3 по улице Знаменского, №10 по Мусоргского, №24 по Меркулова. Также советуем жителям областного центра заранее запастись питьевой водой.

Подробности об отключениях можно узнать по телефону 175 и 236-175.