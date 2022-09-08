ВК «Липецк» потерпел третью неудачу в рамках Кубка России

10 сентября «Липецк» проведет четвертый матч – с «Динамо» из Краснодара. Начало в 15:00. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Сегодня, 8 сентября, в Туле прошли матчи третьего игрового дня предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. После поражений от местной «Тулицы» (0:3) и курского «ЮЗГУ-Атома» (1:3) липецкие волейболистки дали настоящий бой «Минчанке».

Белорусский клуб дважды выходил вперед (25:14 – 1:0, 25:17 – 2:1), но наши спортсменки дважды выправляли ситуацию – 25:23 (1:1) и 25:21 (2:2). И все же решающее слово оказалось за «Минчанкой» (15:12) и итоговые 3:2.

После трех игровых дней лидируют «Тулица» с девятью очками. У «Минчанки» восемь баллов. У краснодарского «Динамо» пять очков и третий промежуточный результат. У «ЮЗГУ-Атома» четыре балла. У «Липецка» - одно очко, у «Динамо» из Анапы нет зачетных баллов. Завтра, 9 сентября, на турнире выходной. А 10 сентября «Липецк» проведет четвертый матч – с «Динамо» из Краснодара. Начало в 15:00.

Напомним, что в прошлом розыгрыше женской Суперлиги «Липецк» финишировал на 11-м месте, «Минчанка» - на 12-м, краснодарское «Динамо» - на восьмом, «Тулица» - на четвертом, а «ЮЗГУ-Атом» занял третье место в высшей лиге «А».