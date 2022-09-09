Житель Липецка украл у возлюбленной сотовый, смарт-часы и обчистил ее банковские счета

Обманутая подруга написала заявление в полицию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 23-летнего парня за кражи с банковских счетов, сотового телефона, видеокарты. По данным пресс-службы регионального УМВД России, 10 марта липчанин с банковского счета сожительницы перевел себе на карту 120 000 рублей. Позже он обналичил их и потратил.

В тот же день горожанин украл новый сотовый девушки, который она купила за 57 00 рублей. Он продал его за 50 000 рублей. Подруга узнала о пропаже, а молодой человек заверил ее, что все вернет.

В конце марта липчанка лежала в больнице. За этот период возлюбленный украл видеокарту за 12 300 рублей. А в апреле злодей завладел ее смарт-часами за 30 000 рублей, которые тоже продал. В мае он оформил на сожительницу кредитную карту с лимитом в 50 000 рублей. Эту сумму он перевел на свой счет и обналичил.

Это стало последней каплей. Девушка обратилась в полицию. Негодяй во всем признался и раскаялся. Уголовное дело уже направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому - до 6 лет тюрьмы.