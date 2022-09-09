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Экономика9 сентября 2022 6:25

Передовые технологии позволяют бизнесу экономить на обслуживании эквайринга

Через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду можно совершить оплату и на POS-терминалах
Сервис позволяет покупателям быстро совершать платежи с помощью любого смартфона.

Сервис позволяет покупателям быстро совершать платежи с помощью любого смартфона.

— Оплата по QR-коду в POS-терминалах позволяет упростить расчеты предприятий и потребителей, сделать их быстрее и привычнее. Предприятиям при этом не потребуется проводить интеграцию кассового программного обеспечения с API. А учитывая компенсацию комиссии государством за использование СБП для малого и среднего бизнеса такой способ расчетов становится практически идеальным, — отметил Виталий Брикунов, врио директора департамента эквайринга банка «Открытие».

Технология проста: покупателю достаточно считать смартфоном QR-код на терминале и подтвердить оплату в мобильном приложении. QR-код формируется автоматически при проведении операции. Предпринимателям же подключить оплату по QR-коду на POS-терминалах не составляет сложности.