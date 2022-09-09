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Происшествия9 сентября 2022 8:59

Жительница Липецка отдала мошеннику полмиллиона рублей, желая заработать на инвестициях

Также аферисты выманили у пенсионерки из Липецкого района 70 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мошенники продолжают обманывать липчан

Мошенники продолжают обманывать липчан

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 8 сентября, в отдел полиции Липецка обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и предложил заняться инвестированием. В погоне за легким заработком липчанка потеряла 535 500 рублей. Этой суммой завладел мошенник.

В тот же день заявление написала 33-летняя горожанка. Она хотела снять квартиру в доме по улице Гагарина. Однако, неизвестный обманул ее и забрал 6 180 рублей.

81-летней пенсионерке из Липецкого района позвонил лжеследователь. Старушка поверила стандартной схеме - мол, ваша сноха устроила ДТП и ей грозит уголовная статья. Женщина передала 70 000 рублей неизвестной девушке у своего дома в селе Тележенка. Разумеется, никакой аварии не было.