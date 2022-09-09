В Липецке голубь пробрался через вентиляцию в ванную комнату и напугал жильцов

Голубь пробрался в ванную комнату липчан Фото: Анастасия ЛИСОВА

В августе спасатели сделали 180 выездов к местам происшествий. Им приходилось часто вскрывать двери, в том числе к старикам, которым требовалась медицинская помощь. Несколько раз они вызволяли малышей, закрывшихся на задвижку. 15 раз спасатели выезжали к упавшим деревьям. В жестком ДТП на улице Катукова из смятого ВАЗа сотрудники извлекли погибшего водителя.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, каждый седьмой выезд – на «дикие» пляжи. Количество утонувших там снизилось на треть по сравнению с 2021 годом. Трагедий в районе официальных пляжей этим летом, к счастью, не случилось.

В начале сентября голубь попал в вентиляционный канал, выбил решетку и оказался в ванной комнате одной из квартир на Стаханова. Хозяева растерялись и вызвали спасателей. Специалисты управления поймали перепуганную птицу и выпустили на свободу.