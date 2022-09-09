Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2022 10:53

Под Липецком задержали 22-летнего парня с 970 граммами наркотиков

Молодой человек оказался наркокурьером интернет-магазина
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком задержали молодого наркокурьера

Под Липецком задержали молодого наркокурьера

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области задержали оптового наркокурьера интернет-магазина. Так, полицейским сообщили, что 22-летний липчанин может быть причастен к сбыту запрещенных веществ. При проверке информация подтвердилась.

Так, правоохранители остановили автомобиль, где на пассажирском сиденье ехал подозреваемый. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у него изъяли более 970 г синтетических наркотиков. Запрещенные вещества он планировали сбывать в регионе как крупными партиями, так и разовыми дозами.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Липчанина заключили под стражу. Максимальное наказание по статье – пожизненный срок.