Под Липецком задержали 22-летнего парня с 970 граммами наркотиков

Под Липецком задержали молодого наркокурьера Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области задержали оптового наркокурьера интернет-магазина. Так, полицейским сообщили, что 22-летний липчанин может быть причастен к сбыту запрещенных веществ. При проверке информация подтвердилась.

Так, правоохранители остановили автомобиль, где на пассажирском сиденье ехал подозреваемый. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у него изъяли более 970 г синтетических наркотиков. Запрещенные вещества он планировали сбывать в регионе как крупными партиями, так и разовыми дозами.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Липчанина заключили под стражу. Максимальное наказание по статье – пожизненный срок.