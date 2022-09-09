Жилые и дачные дома горели в Липецкой области

В Липецкой области горели дома Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

7 сентября в Липецке в садоводческом товариществе «Заря» загорелся дачный дом. С огнем боролись два пожарных отделения. Несмотря на старания спасателей, огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома. Сгорели и некоторые вещи, находившиеся внутри.

Еще один пожар произошел 8 сентября в селе Завальное Усманского района. На улице Заречная, 10 вспыхнул жилой дом. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, на место выехали 2 отделения 21 пожарно-спасательная часть. Огонь повредил внутреннюю отделку чердака и ванной комнаты.

Также 8 сентября в Липецке на Маяковского, 46 загорелся частный дом. Пожар тушили два спасательных расчета. Пострадала внутренняя отделка чердака.

В эту пятницу, 9 сентября, в 02:48 ночи в Липецке в СНТ «Металлург-2» горел дачный домик. На пожар выехали два спасательных отделения. В прошествии сильно пострадала внутренняя отделка дома.