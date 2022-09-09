Под Липецком бизнесмен скопил долг по налогам в 3,6 миллионов рублей

Прокуратура потребовала взыскать с предпринимателя долг по налогам в 3,6 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области с предпринимателя взыщут более 3,6 млн рублей недоимок по налогам и сборам. В ходе прокурорской проверки установили, что бизнесмен из Задонского района знал о задолженностях и у него были возможность их погасить. Почему-то добровольно он этого не сделал.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов или физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Позже выяснилось, что его прекратили, так как истек срок давности.

Тогда прокурор подал иск о взыскании суммы. Суд его удовлетворил. Теперь предпринимателю возместить государству ущерб. Прокуратура проконтролирует, как он будет этого делать.