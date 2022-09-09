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Происшествия9 сентября 2022 13:07

Следственный комитет начал проверку после нападения пса на 7-летнего школьника под Липецком

Собака укусила мальчика за предплечье
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком собака напала на 7-летнего школьника. По словам очевидцев, это случилось вечером 6 сентября в поселке Новая Жизнь. Пес накинулся на мальчика и укусил его за предплечье. Ребенка отвезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. Также они проверят должностных лиц, ответственных за вылов бродячих собак.

Напомним, что в конце мая в Данкове домашний дог напал на 6-лентюю девочку, игравшую на детской площадке. Владелец не смог справиться с животным, поэтому полицейским пришлось застрелить пса. Пострадавшей девочке данковчанин выплатил компенсацию морального вреда в 150 000 рублей. Подробности здесь.