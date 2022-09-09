Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 13:25

Молочный завод под Липецком оштрафовали на 300000 рублей за продукцию со странными жирами

Специалисты взяли пробы молочки в детском санатории и интернате для престарелых
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Один из молокозаводов Липецкой области нарушил требования технических регламентов. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона, в июне и ноябре 2021 года в детском санатории и интернате для престарелых в Рязанской области специалисты взяли пробы ряженки и кефира. Молочку туда доставляла липецкая компания. Итог - в продуктах снижена пищевая ценность – жирность ниже заявленной, а сами жиры оказались немолочного происхождения.

Суд привлек организацию к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений». Молокозаводу придется выплатить штраф в 300 тыс. рублей.