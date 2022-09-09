В Липецке обновят 6 пешеходных зон до конца 2022 года

В Липецке благоустроят пешеходные зоны Фото: Анастасия ЛИСОВА

Управление главного смотрителя города планирует благоустроить шесть пешеходных зон в Липецке. Уже объявлены торги на поиск подрядчиков.

Вблизи домов №6 по улице Союзная, №28 по Советской, №20 на Неделина и №13 по улице Зегеля отремонтируют тротуары и спуски. Подрядчики демонтируют старое покрытие и положат новый асфальт или плитку. На спусках отреставрируют лестницы и установят поручни.

У дома на Советской починят подпорные стенки клумб. На лестнице рядом специалисты заменят ступени и облицовку. Ремонтные работы также пройдут от дома № 32 по Циолковского до № 42 по Терешковой и возле остановки «23 микрорайон» в областном центре. По данным пресс-службы администрации Липецка, благоустройство закончат к концу этого года.