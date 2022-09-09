В Липецкой области до -3 градусов в ночь на субботу 10 сентября

В Липецкой области возможны ночные заморозки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 10 сентября, в Липецкой области немного потеплеет. И хотя ночью возможны заморозки до -3 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки +17 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду. Без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 758 мм рт.ст.

В воскресенье, 11 сентября, в областном центре ожидается переменная облачность. Ночью около 6 градусов выше ноля. В светлое время суток 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.

С каждым разом световой день становится короче. Восход в 5.48. Заход в 18.46. Луна убывающая.