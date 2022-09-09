Липчанин Глеб Гугнин стал призером международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ

Глеб Гугнин (крайний слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В финале соревнований у юниоров до 19 лет в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров вторым финишировал экипаж в составе спортсмена ГБУ Липецкой области «Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта» Глеба Гугнина и воронежца Артемия Носикова. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ приняли более 580 гребцов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран.

Как сообщалось ранее, ВК «Липецк» потерпел третью неудачу в рамках Кубка России. Наши девушки устроили нервотрепку «Минчанке».

Тем временем, липецкие спортсмены везут из Анапы две золотые медали. Всероссийские юношеские игры боевых искусств по 23 видам спорта собрали более 6000 участников.