Выборы в Липецкой области проходят в четырех районах

В Липецкой области выбирают депутатов и сельсовет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 10 сентября, в Липецкой области стартовали выборы. Самая масштабная избирательная кампания проходит в Ельце. В 8 утра там открылись все 50 участков. Жителям предстоит выбрать депутатов елецкого горсовета.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ельца, помимо коибов, 20 участков оборудовали камерами видео-фиксации, 30 - камерами для онлайн-трансляции. Впервые заработал центр общественного наблюдения за голосованием. В прямом эфире общественники и ельчане смогут наблюдать за ситуацией на избирательных участках.

По данным регионального избиркома, дополнительные выборы проходят в горсовет Данкова и Усмани. В Новочеркутино Добринского района местные жители голосуют за кандидатов в сельсовет.

Напомним, что выборы будут длиться два дня - 10 и 11 сентября.