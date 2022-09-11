Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 7:57

Кому в Липецке отключат воду и электричество 12 сентября

Публикуем график отключений
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за ремонтных работ некоторые липчане вынуждены оставаться без воды и электричества.

Так, 12 сентября «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды с 10.00 до 20.00 в домах 19, 21, 21а по улице Индустриальной. Подвоз будет организован на Индустриальной, 21 и Студеновской, 20. .

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 12 сентября будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:

- с 09.00 до 16.00 ул. Адмирала Макарова, 18а, 18, 20; котельная Свободный Сокол.

Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.