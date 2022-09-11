Липецкий «Металлург» поделил очки с дублем «Родины»

14 сентября липецкие футболисты проведут кубковый матч на своем поле с волгоградским «Ротором». Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Вчера, 10 сентября, в матче десятого тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» играл в Москве с дублем «Родины». В который уже раз в этом розыгрыше «сталеварам» пришлось исправлять ситуацию по ходу неудачного складывавшейся игры. На 57-й минуте Соломаха реализовал пенальти и вывел столичный клуб вперед, но ничью гостям обеспечил Иванников точным ударом на 86-й минуте. Итог – 1:1. На 90-й минуте гости остались в меньшинстве – с поля был удален Ахвледиани.

«Металлург»: Матюша, Андрей Алексеев, Белов, Соловьёв, Елеев. Филиппов (Голиков, 46), Войдель, Гайдуков, Заботкин (Болдырев, 46), Иванников, Григорьев (Ахвледиани, 79).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят курский «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 24 очка. Далее следует московский «Сахалинец» (19). У «Металлурга» и «Рязани» по 15 очков: они делят пятое – шестое места

Теперь 18 сентября в 11-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с домодедовским «Персветом» (девятое место, девять очков). А 14 сентября липецкие футболисты проведут кубковый матч на своем поле с волгоградским «Ротором».