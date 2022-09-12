Пилорама и частный дом горели ночью в Липецкой области

Ночью 11 сентября в селе Подгорное в Липецкой области начался пожар на пилораме. На борьбу с пламенем выехали три пожарных отделения. Огонь сильно повредил кровлю здания, пиломатериалы и станок. Благодаря стараниям пожарных, удалось предотвратить возгорание автосервиса.

Той же ночью в поселке Добринка в Добринском районе на улице Назаркина загорелся жилой дом. Пожар тушили два спасательных расчета. Также на помощь прибыли 2 человека из добровольной пожарной дружины. Несмотря на общие усилия, огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома по всей площади.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, еще один пожар произошел в областном центре. В садоводческом товариществе «Строитель - 2» горел садовый домик. С огнем боролись два пожарных отделения. Пострадала кровля и внутренняя отделка дома. Сгорели вещи, находившиеся внутри дома.