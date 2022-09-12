В Липецке жители улицы Московской останутся без воды

Подвоз воды по адресу: улица Московская, 131 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник, 12 сентября, в Липецке из-за ремонтных работ отключат холодную воду. Без питьевой воды останутся жители улицы Московской в домах: 137, 143, 147, 135, 139, 141, 145.

Подвоз воды по адресу: улица Московская, 131. Дальше машина с водой будет перемещаться по заявкам жителей.

Воды не будет приблизительно до 15:00.

"РВК-Липецк "предупреждает, после того, как ремонтные работы окончатся, временно из кранов может пойти мутная вода.

По всем вопросам и за дополнительной информацией обращаться по телефонам: *175, 236-175.