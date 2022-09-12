В двойном столкновении на трассе в Липецкой области погиб водитель

11 сентября в Задонском районе на трассе «Орел – Тамбов» столкнулись «Лада Гранта» с «Сиатом». За рулем отечественной машины сидела 61-летняя женщина, а вторым автомобилем управлял 41-летний мужчина. Затем «Лада» врезалась в «Ладу Приору», под управлением 39-летнего водителя.

Пассажирка «Сиата» и два пассажира «Приоры» получили различные травмы. Водитель «Гранты» и два 8-летних мальчика, ехавших с ней, также получили телесные повреждения. 39-летний водитель «Приоры» скончался на месте.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу в запрещенном месте.