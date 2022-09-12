В Липецке продолжают бороться с серыми зарплатами

В администрации Липецка прошло собрание межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. В этот раз внимание уделили компаниям, работающим в сфере строительства и торговли.

На заседании присутствовали представители из 12 фирм, в которых занижают заработную плату. Зачастую это происходит потому, что руководители не хотят платить налоги в полной мере. Они в ведомостях и трудовых договорах указывают сумму меньше, а часть зарплаты отдают работникам в конвертах.

Всем представителям компаний рекомендовали пересмотреть уровень зарплаты и внимательнее подходить к соблюдению норм трудового законодательства.

По данным пресс-службы мэрии Липецка, за 2022 год провели 18 таких заседаний и выполнили адресную работу с 1 746 работодателями.

О нарушениях прав работников можно сообщить в городской департамент экономического развития по телефонам: 23-92-02, 23-91-43.