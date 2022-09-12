У липчанина из квартиры украли 67000 рублей

7 сентября у 33-летнего жителя Липецка из съемной квартиры украли 67 000 рублей. Оперативника удалось задержать подозреваемого. Как сообщили в региональном УМВД, им стал уже судимый за кражу 33-летний мужчина. На вора завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тот же день, из квартиры 44-летнего жителя Липецка похитили сварочный инвертор и шлифовальную машину. Инструменты оценили в 30 000 рублей. Оперативники установили подозреваемого. Им стал 44-летний житель Липецка. Мужчина какое-то время проживал у потерпевшего. А уходя, захватил с собой инструменты. Ему также грозит до 5 лет лишения свободы. Инвертор и шлифовальную машину изъяли и вернули хозяину.