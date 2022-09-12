Липецкие полицейские нашли двух похитителей велосипедов

Ночью 7 сентября в Липецке украли велосипед стоимостью 10 000 рублей. Кража произошла из подъезда дома на улице Дружбы. Как рассказали в региональном УМВД, 37-летний владелец оставил велосипед не пристегнутым. Чем воспользовался 35-летний житель этого дома. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до пяти лет.

А 26 августа от подъезда многоэтажки по улице Звёздной неизвестный украл велосипед организации по доставке продуктов и товаров для дома. Стоимостью транспорта составила 11 000 рублей. Полицейские нашли вора. Им оказался безработный 32-летний житель областного центра. Велосипед у него изъяли и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Со сроком наказания до двух лет максимум.