Новая госпрограмма поддержки МСБ: выдача кредитов началась

Договор в рамках программы на сумму 118 миллионов рублей заключен на инвестиционные цели.

В целом объем программы составляет 50 миллиардов рублей до конца текущего года. Программа правительства, Центробанка и «Корпорации МСП» дает возможность предпринимателям получить в банках льготное финансирование на инвестиционные цели по ставке не выше 4,5% годовых.

На льготные кредиты могут претендовать малые и средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса и других секторах экономики. Полный перечень кодов ОКВЭД, подходящих под условия программы, размещен на сайте Минэкономразвития России.

Кредитные средства по условиям программы могут быть направлены на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств, поясняют в банке «Открытие».