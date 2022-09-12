Около 3 тонн мусора собрали в Каменном логу Липецка

В Липецке в Каменном логу убрали 2,7 тонн отходов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке провели субботник в Каменном логу. Уборка прошла в формате плоггинг-забега, где участники бегали и собирали мусор. За несколько часов 300 горожан убрали 2,7 тонн отходов. Липчане разделились на команды и принялись расчищать территории.

На финише экоактивистов встречали волонтеры. Они взвешивали и считали, сколько мусора собрали участники. Как сообщили в мэрии, победила команда, которая убрала свыше 400 килограмм отходов. Призеров наградили футболками и шопперами.

Напомним, 18 сентября в городе проведут детский эко-забег, где смогут поучаствовать ребята от 0 до 18 лет. Добровольцы выберут одну из четырех дистанций по аллеям Парка Металлургов. После мероприятия на улицах Липецка высадят столько деревьев, сколько было участников забега.