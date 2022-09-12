Липецкий «Металлург» отменил запланированную на 12 сентября встречу с болельщиками

12 сентября планы у «сталеваров» поменялись. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Напомним, что 10 сентября пресс-служба липецкого «Металлург» объявила о проведении встречи команды с болельщиками. Были названы дата и время (12 сентября в 19:00), но о месте обещали сообщить позднее. Но сегодня, 12 сентября, планы у «сталеваров» поменялись.

- Руководством и тренерским штабом ФК «Металлург» принято решение о переносе встречи с болельщиками, - сообщает в официальном заявлении липецкого клуба. - Приносим извинения тем, кто уже распланировал свой день и хотел сегодня пообщаться с футболистами, тренерским штабом и руководством нашего клуба. При этом наша встреча обязательно состоится! Предварительно согласовывается одна из удобных дат на следующей неделе.

Напомним, что 10 сентября «Металлург» поделил очки с дублем «Родины». Отставание от курского «Авангарда» увеличилось до девяти баллов.