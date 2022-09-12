В Липецке спасатели выпустили на волю летучую мышь из квартиры многоэтажки

Из липецкой квартиры спасатели выпустили на волю летучую мышь Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувшее воскресенье, 11 сентября, в одну из квартир Липецка проникла летучая мышь. В три часа ночи взволнованная женщина позвонила в управление по делам ГО и ЧС Липецка и рассказала о случившемся.

Утром спасатели нашли животное за шкафом. Они отодвинули мебель. Чтобы безопасно взять ее в руки, понадобилась прочная перчатка. Специалисты открыли окно и выпустили рукокрылую на волю.

В августе и первой декаде сентября липчане шесть раз сообщали о летучих мышах, оказавшихся в квартирах и подъездах. Интересно, что все эти случаи происходили в юго-западных районах города.

Горожанам советуют не паниковать в таких ситуациях. Животное ест насекомых, и угрозы для людей не представляет. Однако при попытке поймать, летучая мышь может укусить. Нужно помнить, что рукокрылые часто переносят различные заболевания. Поэтому при укусе нужно обработать руку антисептиком и обратиться к врачу.

Попавшую в квартиру мышь нужно изолировать и дождаться, когда она успокоится. После надеть плотные перчатки, накрыть полотенцем, посадить ее в коробку с отверстиями не шире одного сантиметра и выпустить на улицу.