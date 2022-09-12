Холодной воды не будет 13 сентября на 20 улицах Липецка

В Липецке в некоторых районах не будет воды 13 сентября Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в это понедельник, 12 сентября, с 22 часов вечера до 6 утра 13 сентября не будет холодной воды в некоторых районах. Из-за ремонтных работ краны пересохнут в ночь на улице Леваневского, 1; площади Мира, 5; проспекте Мира, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6-17, 20; Островского, 2;Аносова,2,4;Дзержинского,5,13;Разина,1.Воду подвезут к проспекту Мира, 1.

Во вторник, 13 сентября, с 10:00 до 20:00 отключат воду на улице 9 Мая, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20а, 20ст. 1, 20, 28, 70, 74; Крупской, 1, 3; переулке Трамвайный, 4, 3; улице Талалихина, 1, 3, 5; Суворова, 25, 27; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 21 ст.1, 19, 23, 25; Фадеева, 2, 5, 7а, 9, 11, ст. 12, 14;

Фестивальной, 10, 10а, вл. 10 б, вл. 10 б к.1, 13-15, 16а, 18, 18а; Лесной, 1, 3; Фанерной, 2, 4, 5, 5 ст. 4; Рабочей, 8, 8а, 8б, 22, 22а, 22б, 22в, 22г; Металлургов, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 22, 3, вл. 8; улице Дундича, 3, 29, 29а; в частном секторе: улица Гастелло, Солидарности, Суворова. Воду подвезут к 9 Мая,16.

Без ресурса также останутся жители Спиртзаводской 1, 1а, 3, 4, 5, 10, 12; площади Мира 1, 1а, 1б, 1г, 3а. Подвоз воды по Спиртзаводской, 5.

Краны пересохнут в доме №153 на Московской. Воду подвезут туда же. Ресурса не будет и на Звездной, 2, 3, 4а, 4/1, 4/2, 4/3. Его подвезут к Звездной, 4/3.