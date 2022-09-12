В Православной гимназии Липецка открыли мемориальную доску в честь ефрейтора Михаила Чудина

В Липецке открыли мемориальную доску в честь погибшего на Украине ефрейтора Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 12 сентября в Православной гимназии имени преподобного Амвросия Оптинского открыли мемориальную доску в честь ефрейтора Михаила Чудина. Липчанин погиб во время спецоперации на Украине.

Почетное право открыть памятную доску предоставили митрополиту Арсению и первому заместителю губернатора Александру Рябченко. К мемориалу возложили цветы. А после память героя почтили минутой молчания.

Как сообщили в мэрии, родился Михаил в 1998 году. В 2017 году окончил Православную гимназию. В 12-м колледже получил профессию. В июле 2018 года его призвали в армию. Служил в танковых войсках. В 2019 году подписал контракт. 6 марта 2022 года Михаил во время боя получил смертельное осколочное ранение в грудь. Указом Президента РФ наградили Орденом Мужества посмертно.