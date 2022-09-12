Липецкие спортсмены завоевали десять медалей на Кубке страны по стендовой стрельбе

Дарья Семьянова (в центре), Юлия Савельева (слева), Юлия Туголукова (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В упражнении «трап» липецкие спортсмены завоевали восемь наград. Среди юниорок до 21 года второй финишировала Софья Ивойлова. А в этой же возрастной категории среди юниоров второе место занял Сергей Бурков, а третье еще один наш земляк Илья Порядин.

Среди женщин весь пьедестал заняли липецкие спортсменки. Лучший результат показала Дарья Семьянова, на втором месте Юлия Савельева, бронзовую медаль завоевала Юлия Туголукова. В соревнованиях среди мужчин первым стал Алексей Гуляев, вторым – Константин Пилипенко.

В упражнении «скит» Михаил Шарапов выиграл серебро, Анна Жаднова – бронзу. Поздравляем спортсменов и тренеров Ирину Кравчук, Романа Гуляева и Анжелику Мещерякову.