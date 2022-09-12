Липецкий ЛКС сумел устоять в схватке с чемпионом России

В третьем туре ЛКС на своей площадке примет городецкий «Футбол-Хоккей НН». Встреча состоится 17 сентября. Фото со страницы ЛКС в VK.

В рамках второго тура первенства России по мини-футболу в западной конференции высшей лиги липецкий ЛКС гостил у дубля московского КПРФ. Встреча в Реутове без сомнения носила статус центральной. Виной тому тот факт, что именно ЛКС и КПРФ-2 сошлись в финале прошлого розыгрыша, и тогда столичный клуб взял верх. Теперь же наши парни дважды выходили вперед после ударов Кручинина и Гуляйкина, но хозяева дважды выправляли ситуацию. Безруков и Коробейников лишили липчан победы. Итог матча – 2:2.

- Конечно, было очень тяжело, была очень большая нагрузка на оборону, - признался главный тренер гостей Темур Алекберов. - Нам много пришлось играть именно в обороне. Понятно, что соперник – чемпион, игроки опытные и мастеровитые, держать концентрацию всё время непросто. В каких-то моментах мы ошибались, и это привело к пропущенным мячам. Но в целом такой команде противостоять очень тяжело: у неё есть класс, сыгранность – то, чего нам сейчас не хватает. Результат более-менее положительный. А по игре мы должны прибавлять, нашей команде всего два месяца, нужно двигаться вперёд. Хорошая игра, нам было тяжело, говорить, что мы упустили победу, не буду. Наиграли на тот результат, который получили.

- Эмоции двоякие, - подытожил после финального свистка автор первого гола в составе ЛКС Олег Кручинин. - Вроде бы игра тяжёлая, понятно, что КПРФ-2 играла первым номером, но где-то мы сами упустили победу. По моментам преимущество было у соперника. Понимали, что на площадке соперника нам будет тяжело. Думаю, получилась хорошая яркая игра, болельщикам тоже понравилась. Хотя счёт 2:2, немного голов, но всё равно было интересно.

После двух туров единолично лидирует «Ростов» (шесть очков). Сразу у трех команд - КПРФ-2, ЛКС и сургутского «Факела – по четыре балла. В третьем туре ЛКС на своей площадке примет городецкий «Футбол-Хоккей НН». Встреча состоится 17 сентября.

Что касается спора бомбардиров, то сразу десять человек, включая липчанина Павла Назарова, имеют в своем активе по два гола.