В Липецке женщина украла карту и отправилась в магазин косметики

В гипермаркете в Октябрьском районе Липецка у 70-летнего мужчины украли карту. Он оплачивал покупки и забыл карту в терминале. Ситуацией воспользовалась 48-летняя липчанка. Увидев карту, она забрала ее себе и отправилась в магазин косметики. Женщина сделала покупки на 2529 рублей тремя разными операциями.

По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, в краже женщина созналась и все деньги вернула. В отношении нее завели уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Дело направили в суд для рассмотрения. Максимальное наказание, которое ждет женщину – лишение свободы до 6 лет.