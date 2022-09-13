Мотоциклист перевернулся на трассе в Липецкой области

За последние сутки в Липецкой области зарегистрировали 18 аварий. Фото: из архива «КП»

12 сентября в Елецком районе перевернулся мотоциклист. ДТП случилось в районе 8 вечера на трассе М-4 «Дон». 44-летний водитель не справился с управлением. Мужчину доставили в больницу с травмами. Но после осмотра и оказания помощи он отправился домой.

По данным пресс-службы ГИБДД Липецкой области, мотоциклист ехал с несоответствующей скоростью. Это и могло стать причиной аварии.

За последние сутки в Липецкой области зарегистрировали 18 аварий, в которых пострадал только транспорт. Также шесть водителей получили штраф за вождение в нетрезвом виде. Всего за 12 сентября зафиксировано 4736 нарушений ПДД со стороны водителей.