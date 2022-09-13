Женщина погибла в пожаре в Липецкой области

Ужасный пожар произошел ночью 13 сентября в селе Мазейка в Липецкой области. Там на улице Заречная загорелся частный дом. На пожар прибыли 3 пожарных отделения. Несмотря на усилия спасателей, к сожалению, не обошлось без жертв. Погибла 73-летняя женщина.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил кровлю и всю внутреннюю отделку дома. Сгорела надворная постройка

Напомним, 6 сентября в Ельце загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали 30 человек. Еще трех удалось спасти.