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Происшествия13 сентября 2022 8:50

Женщина погибла в пожаре в Липецкой области

Трагедия случилась в Добринском районе
Анастасия ЛИСОВА

Ужасный пожар произошел ночью 13 сентября в селе Мазейка в Липецкой области. Там на улице Заречная загорелся частный дом. На пожар прибыли 3 пожарных отделения. Несмотря на усилия спасателей, к сожалению, не обошлось без жертв. Погибла 73-летняя женщина.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь уничтожил кровлю и всю внутреннюю отделку дома. Сгорела надворная постройка

Напомним, 6 сентября в Ельце загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали 30 человек. Еще трех удалось спасти.