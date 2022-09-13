На липчанина за хранение наркотиков завели уголовное дело

Фото из архива "КП". Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 5 по 14 сентября 2022 года на участке Елецкого ЛО МВД России на транспорте проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Наркоман». Акция направлена на обнаружение наркоторговцев и перекрытие каналов поставок наркотиков с других стран.

В ходе мероприятия полицейские задержали 28-летнего жителя Липецка. Он подозревался в хранении наркотиков. При досмотре у мужчины нашли сверток с неизвестным веществом и отправили на экспертизу. Анализ показал, что в пакете наркотик – N-метилэфедрон массой 0,53 грамма. По словам молодого человека, «синтетику» он хотел употребить сам.

По данным штаба Елецкого ЛО МВД России на транспорте, липчанин уже был осужден за хранение наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства». Ему назначили обязательство о явке. Расследование продолжается

Еще двух жителей Липецкой области привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».