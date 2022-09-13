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Происшествия13 сентября 2022 10:15

Житель Липецкой области отравится на 10 лет в тюрьму за убийство приятеля

Мужчина нанес знакомому 21 удар деревянным табуретом
Анастасия ЛИСОВА

Грязинский суд признал жителя Липецкой области виновным в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

9 января 2022 года 38-летний житель Грязей поссорился со своим знакомым. Будучи в алкогольном опьянении, он жесткого избил своего приятеля. Подсудимый нанес ему многочисленные удары ногами, кулаками, а также 21 удар деревянным табуретом. От полученных травм 38-летний мужчина скончался.

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.