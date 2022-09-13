Семейные сервисы - новинка на рынке финансовых услуг

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- Клиенты, объединенные в семейную группу, получают возможность эффективнее распоряжаться семейными финансами, — уверена вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.

Как поясняет эксперт, управлять финансами «по-семейному» максимально выгодно: можно совместно быстрее накапливать бонусы, делиться ими с другими участниками и компенсировать крупные покупки. Присоединиться к сервису могут пользователи мобильного и интернет-банка, а для круглосуточной поддержки финансового клана действует и приоритетная телефонная линия.