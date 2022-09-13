Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 11:21

В Липецкой области открыли новый сквер «Молодежный»

На благоустройство из бюджета выделили 17 миллионов рублей
Анастасия ЛИСОВА
Фото: пресс-служба Липецкой области

Фото: пресс-служба Липецкой области

В Усмани в Липецкой области открылся новый сквер «Молодежный». Его обустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство из бюджета выделили 17 миллионов рублей.

Ремонтные работы стартовали еще весной. За это время в сквере оборудовали пешеходные зоны, установили освещение и декоративные элементы. Также в парке появились навес с гамаком, качели с иллюминацией и парклет.

10 сентября состоялось торжественное открытие. Его приурочили к празднованию дня Усманского района. За обустройство этого сквера жители города проголосовали в прошлом году в рамках первого Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

В рамках нацпроекта в Усмани обустроили еще несколько пространств. Одним из них стал центральный городской парк. Масштабный ремонт там проводили в 2021-2022 году. В парке установили плоскостной фонтан, сцену, аттракционы. Оборудовали спортивные и детские площадки.