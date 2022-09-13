Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 13:00

В Липецкой области за этот год грибами отравились 17 человек, двое умерли

Среди пострадавших – четверо детей
Мария КАСЕНКОВА
В Липецкой области 17 человек отравились грибами за этот год

В Липецкой области 17 человек отравились грибами за этот год

Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области за этот год грибами отравились 17 человек, в их числе – 4 ребенка в возрасте до 14 лет. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, из всех пострадавших двое умерли. Чаще всего люди отравлялись, когда ели пластинчатые грибы: рядовки, свинушки, сыроежки, толкачики.

Липчанам советуют собирать только знакомые грибы вдали от дорог, класть их в плетеные корзины, где они дольше будут свежими. Сыроежки старайтесь брать с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой. Когда собираете шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. У съедобных они быстро порозовеют, а затем потемнеют. У ядовитой бледной поганки пластинки всегда будут белыми. Все грибы нужно тщательно осмотреть и приготовить в день сбора.