В Липецкой области за этот год грибами отравились 17 человек, двое умерли

В Липецкой области 17 человек отравились грибами за этот год Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области за этот год грибами отравились 17 человек, в их числе – 4 ребенка в возрасте до 14 лет. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, из всех пострадавших двое умерли. Чаще всего люди отравлялись, когда ели пластинчатые грибы: рядовки, свинушки, сыроежки, толкачики.

Липчанам советуют собирать только знакомые грибы вдали от дорог, класть их в плетеные корзины, где они дольше будут свежими. Сыроежки старайтесь брать с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой. Когда собираете шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. У съедобных они быстро порозовеют, а затем потемнеют. У ядовитой бледной поганки пластинки всегда будут белыми. Все грибы нужно тщательно осмотреть и приготовить в день сбора.