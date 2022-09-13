В рамках программы «Мой двор» в Липецке открыли детскую площадку

Фото: пресс-служба Липецкой области

В Липецке на улице Баумана во дворе дома №317 состоялось открытие благоустроенной детской площадки. Принять участие в губернаторской программе «Мой двор» решила активистка дома Татьяна Прибыткова.

Жители дома принимали активное участие в создании площадки. С ними обсуждалось игровое оборудование. Учитывались их предложения и пожелания. На детскую площадку установили качели, турники и тренажеры.

По условиям программы, обслуживанием пространства займется УК «Жилкомплекс». Жители уже обсудили с управляющей компанией тариф на содержание детской площадки.

Обновлению порадовались и взрослые. Вдобавок к игровой зоне, во дворе создали удобные парковочные места.

Площадку в праздничной обстановке передали детям. Для ребят подготовили увлекательные конкурсы и веселую анимационную программу. Праздник детям организовали управление Правобережным округом департамента развития территории и Дворец культуры «Сокол».

Инициатором программы «Мой двор» стал губернатор Игорь Артамонов. За 3 года в Липецке планируют обновить до 200 пространств. За 2022 год собираются благоустроить 62 площадки.