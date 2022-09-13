На 20 улицах Липецка не будет воды 14 сентября

В некоторых районах Липецка отключат воду 14 сентября Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в эту среду, 14 сентября, в некоторых районах отключат холодную воду с 10:00 до 20:00. Ресурса не будет из-за ремонтных работ. Так, краны пересохнут на улице Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Тихой, 24; Ярославской, 13, 19; Писарева, 35, 35а, 37; в частном секторе по Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева, Тихой, Артемова, Светлова, Железногорской. Воду подвезут к Ярославской, 13.

Ресурс также ограничат жильцам дома №9 на Механизаторов. Подвоз организуют туда же. Воду отключат и в частном секторе по Третьякова, Курчатова, Булавина. Ресурс подвезут к Третьякова,2. Как сообщили в «РВК-Липецк», когда работы закончатся, вода может течь мутная.