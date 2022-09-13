Липчанин Максим Королев стал вице-чемпионом России по десятиборью

Максим Королев. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Соревнования территории спортивного комплекса «Юность» собрали ведущих легкоатлетов страны. Максим Королев из Липецкой области стал вторым в десятиборье среди мужчин, уступив победу волгоградцу Евгению Саранцеву.

На пути к пьедесталу почета наш земляк набрал 7152 очка по результатам всех десяти дисциплин – бег на 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег на 400 м, бег с барьерами 110 м, метание диска, прыжок с шестом, метание копья, бег на 1500 м.

Как сообщалось, липецкий ЛКС сумел устоять в схватке с чемпионом России. Наши парни дважды вели во встрече с дублем столичного КПРФ.

Тем временем, липецкие спортсмены завоевали десять медалей на Кубке страны по стендовой стрельбе. Турнир проходит в Адыгее на базе спортивного комплекса «Дубрава».