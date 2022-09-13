Липецкие тхэквондисты выиграли четыре медали на чемпионате ЦФО

Липецкие спортсмены собрали медали всех достоинств. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В активе липчан четыре призовых места. Чемпионом в весовой категории 80 кг стал кандидат в мастера спорта Илья Шустовский. Мастер спорта Ирина Мещерякова завоевала серебро в весовой категории 67 кг. Еще одним серебряным призёром стала мастер спорта Ангелина Лушникова. В финальном поединке в весовой категории 49 кг спортсменка получила серьезную травму, и продолжить бой не смогла. Результат – второе место. Бронзовую медаль в копилку Липецкой области принес Павел Чернышов в весовой категории 53 кг.

Как сообщалось, липецкий ЛКС сумел устоять в схватке с чемпионом России. Наши парни дважды вели во встрече с дублем столичного КПРФ.

Тем временем, липецкие спортсмены завоевали десять медалей на Кубке страны по стендовой стрельбе. Турнир проходит в Адыгее на базе спортивного комплекса «Дубрава».