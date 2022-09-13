ВК «Липецк» вылетел из Кубка России по волейболу

В схватке аутсайдеров победили липчанки. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

В Туле финишировал предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. В заключительный игровой день «Липецк» встречался с «Динамо» из Анапы. Первую партию выиграли южане – 25:18, но дальше успех сопутствовал липчанкам. 25:22, 25:16, 27:25 и итоговые 3:1.

Напомним, что днем ранее наши девушки в трех партиях уступили «Динамо» из Краснодара. А до этого «Липецк» потерпел три поражения – от местной «Тулицы» (0:3), курского «ЮЗГУ-Атома» (1:3) и «Минчанки» (2:3).

По сумме пяти матчей в полуфинал турнира пробились четыре из шести участников тульского этапа. Это «Тулица» (15 очков), «Минчанка», краснодарское «Динамо» и «ЮЗГУ-Атом» (по восемь). За бортом второго раунда остались «Липецк» (четыре) и «Динамо» из Анапы (два).