В Липецке лжесоцработник украл у пенсионерки 600 000 рублей

Жертвой мошенника стала 87-летняя липчанка. Фото: Анастасия ЛИСОВА

23 августа в Липецке неизвестный похитил у 87-летней женщины большую сумму денег. Ей на телефон позвонил мужчина и сообщил о том, что проводится «замена денег». К пенсионерке скоро должен прийти «социальный работник», которому она должна отдать купюры для обмена. Поверив звонившему, женщина собрала все свои накопления в конверт.

Через некоторое время к ней пришел мужчина и представился соцработником. Пенсионерка не проверила документы и передала ему конверт с деньгами. Аферист попросил у потерпевшей листок и ручку. Пока она ходила за ними в другую комнату, он скрылся.

Полицейские просмотрели видео с установленных во дворе камер наблюдения. По ним удалось найти мужчину. Им оказался 56-летний житель Липецка. На него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, пока ведется расследование, подозреваемого отпустили по подписке о невыезде.