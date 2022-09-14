Под Липецком пожарные спасли человека из горящей квартиры

Ночью 14 сентября в Ельце загорелась квартира. Пожар произошел в четырехквартирном доме на улице Советской, 96. С огнем боролись два пожарных отделения. Одного человека спасатели вывели из огня. При пожаре пострадали внутренняя отделка квартиры и бытовое имущество.

Еще один пожар произошел в селе Завальное. Там на улице Бубнова вспыхнула квартира в трехквартирном доме. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, на место выездали 2 отряд 21 пожарно-спасательной части. От огня пострадали только спальные принадлежности.