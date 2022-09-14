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Общество14 сентября 2022 7:15

Липецкий аэропорт останется закрытым до 22 сентября

Росавиация продлила режим ограничения полетов для 11 городов
Анастасия ЛИСОВА

Режим временного ограничения полетов продлили для липецкого аэропорта. Он будет закрыт до 22 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени.

Также временно не работают еще десять аэропортов юга и центральной части России. Закрыты Воронеж, Брянск, Белгород, Анапа, Геленджик, Курск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста и Симферополь.

Для воздушных перевозок пассажиров авиакомпаниям России рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Ставрополя, Москвы, Волгограда, Сочи и Минеральных Вод. По данным пресс-службы Росавиации, они работают в штатном режиме.

Все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно уточнить на их официальных сайтах.