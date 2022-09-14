Липецкий аэропорт останется закрытым до 22 сентября

Режим временного ограничения полетов продлили для липецкого аэропорта. Он будет закрыт до 22 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени.

Также временно не работают еще десять аэропортов юга и центральной части России. Закрыты Воронеж, Брянск, Белгород, Анапа, Геленджик, Курск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста и Симферополь.

Для воздушных перевозок пассажиров авиакомпаниям России рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Ставрополя, Москвы, Волгограда, Сочи и Минеральных Вод. По данным пресс-службы Росавиации, они работают в штатном режиме.

Все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно уточнить на их официальных сайтах.